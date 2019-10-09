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Мартин и Улицкая стали фаворитами на Нобелевскую премию по литературе 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Названы фавориты Нобелевской премии по литературе
Фото: Москва 24
Букмекеры включили автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую в число фаворитов Нобелевской премии по литературе, следует из данных портала Nicer Odds.
На первом месте в рейтинге наиболее вероятных кандидатов канадская поэтесса Анн Карсон, за ней писательница Мариз Конде из Гваделупы и автор романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд.
Шведская академия 10 декабря вручит премии в области литературы за 2018 и 2019 годы. В прошлом году Нобелевский фонд отказал в присуждении премии после скандала. Весной 2018 года были получены данные расследования, проведенного после обвинений от 18 женщин в домогательствах к ним известного деятеля культуры — Жан-Клода Арно. Он является мужем поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году.
Выяснилось, что ученые нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем обвиняли Арно. После обнародования данных расследования постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе, а присуждение премии перенесли на 2019-й.
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Общество , В мире , Жан-клод Арно , Людмила Улицкая , Сара Даниус , Катарина Фростенсон , Маргарет Этвуд , Джордж Мартин
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