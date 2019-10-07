Росгвардейцев обяжут носить номер

Бойцов Росгвардии обяжут носить нагрудный знак с номером

Бойцы Росгвардии отныне будут носить специальный знак, подтверждающий их принадлежность к войскам нацгвардии. Об этом сообщил генерал армии Виктор Золотов. В них будут зашифрованы данные о подразделении и о самом военнослужащем.

По его словам, нагрудный знак будет иметь персональный номер. Он будет выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 миллиметров. Крепиться нагрудный знак к обмундированию будет скрепкой, комбинированной с откидным креплением для пуговицы.

В настоящее время положение о нагрудном знаке распространяется на полицейских, отмечает «Российская газета».