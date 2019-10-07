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Бойцов Росгвардии обяжут носить нагрудный знак с номером 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Росгвардейцев обяжут носить номер
Фото: News.ru
Бойцы Росгвардии отныне будут носить специальный знак, подтверждающий их принадлежность к войскам нацгвардии. Об этом сообщил генерал армии Виктор Золотов. В них будут зашифрованы данные о подразделении и о самом военнослужащем.
По его словам, нагрудный знак будет иметь персональный номер. Он будет выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 миллиметров. Крепиться нагрудный знак к обмундированию будет скрепкой, комбинированной с откидным креплением для пуговицы.
В настоящее время положение о нагрудном знаке распространяется на полицейских, отмечает «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться по требованию граждан. Идею одобрил заместитель директора Сергей Лебедев и статс-секретарь Олег Плохой. Сейчас парламентарии дорабатывают проект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.
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Комментарии
Общество , Другое , Олег Плохой , Сергей Лебедев , Росгвардия , Госдума , "Российская газета"
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