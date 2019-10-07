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СК попросили завести дело против Шварценеггера 

Рамблер 13 часов назад
СК попросили завести дело против Шварценеггера
Фото: РИА Новости
Россия должна ответить на задержание депутата Инги Юмашевой симметрично — задержать Арнольда Шварценеггера. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в партии "Коммунисты России".
Юмашева — депутат Госдумы от «Единой России». На прошлой неделе она приняла участие в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». Он проходил в Нью-Йорке. В местном аэропорту парламентарий была задержана сотрудниками ФБР, допрошена, а затем отпущена.
«Все это напоминает самые грязные провокации времен холодной войны», — считают «Коммунисты России».
В партии похвалили Юмашеву за то, что выдержала угрозы и прессинг с честью, и выразили уверенность, что Россия обязана симметрично ответить на инцидент — задержать Арнольда Шварценеггера, возбудить против него дело о пропаганде запрещенных веществ и взять с него подписку о невыезде.
«Коммунисты России» назвали экс-губернатора Калифорнии ультраправым политиком, а его инициативу девятилетней давности о легализации хранения одного из запрещенных веществ — противоречащей законам РФ попыткой облегчить его распространение.
На прошлой неделе Шварценеггер поучаствовал в работе форума Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.
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Комментарии1
Общество , Арнольд Шварценеггер , Инга Юмашева , ФБР , Единая Россия , Госдума
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