СК попросили завести дело против Шварценеггера

Юмашева — депутат Госдумы от «Единой России» . На прошлой неделе она приняла участие в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». Он проходил в Нью-Йорке. В местном аэропорту парламентарий была задержана сотрудниками ФБР , допрошена, а затем отпущена.

«Все это напоминает самые грязные провокации времен холодной войны», — считают «Коммунисты России».

В партии похвалили Юмашеву за то, что выдержала угрозы и прессинг с честью, и выразили уверенность, что Россия обязана симметрично ответить на инцидент — задержать Арнольда Шварценеггера, возбудить против него дело о пропаганде запрещенных веществ и взять с него подписку о невыезде.

«Коммунисты России» назвали экс-губернатора Калифорнии ультраправым политиком, а его инициативу девятилетней давности о легализации хранения одного из запрещенных веществ — противоречащей законам РФ попыткой облегчить его распространение.

На прошлой неделе Шварценеггер поучаствовал в работе форума Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.