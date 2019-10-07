Москвич заставил бывшую жену-проститутку платить алименты

Житель столицы, узнав, что его супруга занимается проституцией, развёлся, забрал дочь, а впоследствии заставил экс-жену платить алименты, сообщает Telegram-канал Mash

О том, как его благоверная зарабатывает на жизнь, Алексей Макаренко узнал совершенно случайно. Сотрудники полиции выписали его жене штраф. Постановление с требованием оплатить 1500 рублей за занятие проституцией попало в руки Алексея. Мужчина подал на развод, забрал общую дочь и запретил бывшей супруге видеться с ребёнком. Права навещать ребёнка женщина добилась в суде, но вместе с тем получила обязанность платить алименты на содержание девочки.