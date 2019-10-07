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Москвич заставил бывшую жену-проститутку платить алименты 

Рамблер 14 часов назад
Москвич заставил бывшую жену-проститутку платить алименты
Фото: ТАСС
Житель столицы, узнав, что его супруга занимается проституцией, развёлся, забрал дочь, а впоследствии заставил экс-жену платить алименты, сообщает Telegram-канал Mash.
О том, как его благоверная зарабатывает на жизнь, Алексей Макаренко узнал совершенно случайно. Сотрудники полиции выписали его жене штраф. Постановление с требованием оплатить 1500 рублей за занятие проституцией попало в руки Алексея. Мужчина подал на развод, забрал общую дочь и запретил бывшей супруге видеться с ребёнком. Права навещать ребёнка женщина добилась в суде, но вместе с тем получила обязанность платить алименты на содержание девочки.
Ранее «Сноб» опубликовал индекс доступности женщин легкого поведения в РФ. Оказалось, что меньше всего любовные утехи стоят в Нарьян-Маре — 1,5 тысячи рублей в час или 2,1% от местного среднего дохода. Следом идут Магадан и Анадырь, где продажная любовь обходится менее 3% от среднего дохода. 4% дохода на час с «ночными бабочками» тратят жители Салехарда, Тюмени и Биробиджана, 5% — Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Липецка. Жители Москвы платят за услуги женщин легкого поведения 8% от дохода, а Московской области — 6%. Наименее доступны их услуги жителям Магаса — при среднем доходе в Ингушетии в 15,1 тысячи они стоят 2,7 тысячи рублей (17%).
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Общество
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