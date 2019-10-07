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Выписан первый штраф за курение на балконе 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
Жителя города Изобильный оштрафовали на четыре тысячи рублей из-за пожара, к которому привела неосторожность во время курения на балконе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар произошел 3 октября на одном из балконов дома номер 2а на улице Школьной. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Погибших и пострадавших не было.
Виновника пожара установили и привлекли к административной ответственности по обновлённым правилам противопожарной безопасности, начавшим действовать с 1 октября 2019 года.
Общество , Видео , МЧС , Изобильный
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