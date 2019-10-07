Россияне осуждают тех, кто использует Грету Тунберг в своих интересах 

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом социальном опросе.
Вопрос им был задан следующий: «Вы осуждаете тех, кто использует детей в своих интересах (как Грету Тунберг)?».
И большинство (78%) россиян осуждают таких людей, поскольку считают, что подобная активность можно пагубно сказаться на психическом состоянии ребенка.
14% проголосовавших, напротив, не осуждают, а одобряют такой метод борьбы с экологическими проблемами. По их мнению, взрослых уже никто не слышит, поэтому привлечение детей к таким выступлениям является интересным ходом.
8% опрошенных равнодушны к данной ситуации.
Всего в опросе приняли участие 5 337 человек.
Президент России Владимир Путин прокомментировал нашумевшее выступление 16-летней эко-активистки Греты Тунберг в ООН.
«Я вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг», — сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели, его слова приводит РИА "Новости".
Президент отметил, что поддерживает стремление молодых людей обращать внимание на острые вопросы сегодняшнего дня.
«Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — заявил Путин.