Россияне осуждают тех, кто использует Грету Тунберг в своих интересах

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом социальном опросе.

Вопрос им был задан следующий: «Вы осуждаете тех, кто использует детей в своих интересах (как Грету Тунберг )?».

И большинство (78%) россиян осуждают таких людей, поскольку считают, что подобная активность можно пагубно сказаться на психическом состоянии ребенка.

14% проголосовавших, напротив, не осуждают, а одобряют такой метод борьбы с экологическими проблемами. По их мнению, взрослых уже никто не слышит, поэтому привлечение детей к таким выступлениям является интересным ходом.

8% опрошенных равнодушны к данной ситуации.

Всего в опросе приняли участие 5 337 человек.

«Я вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг», — сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели, его слова приводит РИА "Новости".

Президент отметил, что поддерживает стремление молодых людей обращать внимание на острые вопросы сегодняшнего дня.

«Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — заявил Путин.