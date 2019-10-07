Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны

РИА Новости впервые публикует документы о казни воспитанников ейского детского дома в октябре 1942 года.

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом — около 300 детей и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. В начале октября фашистские каратели погрузили детей в несколько машин, через 15 минут они были мертвы.

Управление ФСБ по Краснодарскому краю предоставило РИА Новости уникальные документы. На машинописных и рукописных листах зафиксированы свидетельства экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей тех страшных событий.

Невиданная расправа

Первый документ касается исследования братской могилы. В состав комиссии, которая подготовила акт обследования, входили два врача и военный. Документ датирован 15 апреля 1943 года — примерно полгода спустя после трагедии.

В акте указывается, что 9 октября 1942 года в шесть часов вечера к корпусу детского дома подъехали две крытые грузовые машины. В это же время к другому корпусу подъехал еще один грузовик.

"После этого начали грузить детей. Причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, бросали в машины силой", — говорится в документе. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".

Свидетельства экспертов показывают, что в первый вечер каратели не смогли забрать всех детей, часть из них сбежали, другие, по всей вероятности, просто не поместились в забитые кузова грузовиков.

Утром 10 октября каратели вернулись. В грузовик повалили еще 13 мальчиков и девочек из 20 скрывшихся днем ранее. Из другого корпуса вынесли 22 лежачих тяжелобольных ребенка. "Всего 214 детей", — говорится в акте.

"Всех их вывезли и учинили над ними невиданную в истории цивилизованных народов расправу, а именно — закопали живыми", — говорится в документе.

Дальше в акте следует описание вскрытия могилы. "Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем", — говорится в документе.

В акте четко, без доли сомнения, обозначено, что детей не убивали перед захоронением, что все воспитанники детского дома к моменту разгрузки машин были живы.

Причина смерти не ясна

Следующие документы, которые публикуются впервые, датированы августом 1943 года. В них уже приводится больше деталей, прилагаются показания свидетелей.

Так, в акте от 3 августа указывается, что эксперты извлекли из "братской могилы размером три на два метра" в городском парке Ейска 15 деревянных гробов. В них находились 27 детских трупов. Возраст — от десяти до 16 лет. В 12 гробах было погребено сразу по два-три ребенка. "Большинство трупов неправильного телосложения. У двух в грудной части позвоночника имеются горбы. У 11 — деформации суставов конечностей. У одного трупа на левой ноге протез", — говорится в акте наружного осмотра тел. Также в документе указывается, что механических повреждений на трупах не обнаружено.

Второй акт исследования эксгумированных тел датирован 4 августа. Уже из другой ямы были извлечены части 17 тел (в документе не упоминается, почему в могиле были неполные останки, при этом есть жуткое перечисление: кости черепа, руки, нижняя часть туловища с ногами, отдельно ноги, разделенные в суставах) и четыре целых трупа. Возраст всех детей — от шести до 14 лет.

"Извлеченные трупы находились в могиле в весьма беспорядочном положении, в самых различных позах. Вместе с трупами извлечено несколько деревянных костылей", — говорится в документе. У некоторых в братской могиле был искривлен позвоночник, у других — "укороченные конечности".

Акты подписали два врача и помощник краевого прокурора. При этом в обоих актах дано заключение, что установить причину смерти на основе исследования эксгумированных тел "не представляется возможным".

Новая версия

Следующий документ датирован 5 августа 1943 года. Это "Заключение по материалам дела об умерщвлении детей" из детского дома. Его составили четыре врача и помощник краевого прокурора. В нем указывается, что к детскому дому подъехали четыре машины. "Из них две грузовые, крытые по типу дезкамер, с закрытыми кузовами без окон".

"Внутри кузова машин были обиты железом и жестью", — говорится в документе. В них погрузили 164 ребенка 9 октября, 10 октября — еще около 50. Один из свидетелей трагедии сообщает, что не попал в машину лишь потому, что "она была заполнена до отказа".

В документах говорится, что расстояние от места погрузки детей до вырытого рва, где их захоронили, не превышало три с половиной километра. В заключении указывается, что в пути машины были десять-пятнадцать минут, погрузка детей заняла около часа. Одна из свидетельниц, которая находилась в 200 метрах от ямы, указывает, что не слышала плача и криков детей. Именно на основе этих показаний следствие сделало новое заключение — к моменту разгрузки дети уже были мертвы.

Если в акте от апреля 1943 года дается четкое указание, что детей погребли живьем, то в августе уже сделан вывод, что дети погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами. В подкрепление этой версии эксперты приводят описание жертвы: "Лицо одной из воспитанниц детдома, лежащей в могиле, оказалось завязанной ее собственной трикотажной майкой, ладони рук были притянуты к лицу".

В документе сделаны выводы, что все дети были убиты одним способом, никаких оснований полагать, что их похоронили заживо, нет, а все ребята задохнулись, пока их везли к яме.

Общая деталь

Дальше к документам прилагается список воспитанников детского дома, которых убили каратели. В нем сотни фамилий детей, даты рождения, места прибытия, национальности. Русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Среди погибших оказались как минимум два ребенка, у которых в графе "национальность" значилось "немец". У одних детей были родные, другие — сироты. Все это скрупулезно от руки внесено в список.

Но одна деталь у всех была общая — инвалидность. У каждого ребенка в графе "группа инвалидности" проставлены отметки — одна, две или три вертикальные палочки.

Ответы даст время

Обнародованные документы ранее никогда не публиковались. В них есть подробности жестокого преступления, но нет категоричного ответа, что стало причиной гибели 214 детей.

Хотя с момента трагедии прошло много лет, еще остаются засекреченные архивы, информация в которых позже наверняка прольет свет на трагедию в Ейске. Тогда станет известно, кто участвовал в этой ужасающей расправе над детьми, как они были убиты, кто отдал этот приказ. Но останется ли к тому моменту жив хоть один из карателей, чтобы понести наказание, — вопрос риторический.