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Закопали или задушили: ФСБ рассекретила гибель 214 детей 

Рамблер + ещё 4 44 минуты назад
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей
Фото: РИА Новости
В ФСБ рассекретили данные о 214 воспитанниках детского дома в Ейске, убитых в годы Великой Отечественной войны гитлеровскими солдатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Детский дом, о котором идет речь, эвакуировали в Ейск из Симферополя в 1941 году. Всего в нем числились около 300 детей и воспитателей. В конце лета 1942-го Ейск оккупировали. В начале октября захватчики погрузили детей в несколько машин и повезли к заранее подготовленной братской могиле.
В распоряжение РИА Новости попали три акта об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших.
В первом документе от 15 апреля 1943 года «без доли сомнения» указано, что детей не убивали перед захоронением.
«Всех их вывезли <…> и учинили над ними невиданную в истории цивилизованных народов расправу, а именно — закопали живыми», — говорится в акте.
В документе описан вид вскрытой братской могилы: дети лежали беспорядочно, многие, обнимали друг друга, некоторые держали в руках костыли. При осмотре не было обнаружено следов огнестрельных ран или увечий.
В акте от 3 августа 1943 года уточняется, что возраст детей составлял от десяти до 16 лет. Многие из них были больны.
«Большинство трупов неправильного телосложения. <…> У двух в грудной части позвоночника имеются горбы. У 11 — деформации суставов конечностей. У одного трупа на левой ноге протез», — сообщили эксперты.
В документе от 5 августа 1943 года приводится новая информация. Грузовики, на которых детей везли к могиле, были «крытыми по типу дезкамер» и не имели окон. Внутри кузова машин были обиты железом и жестью. Грузовики, заполненные детьми до отказа, были в пути десять-пятнадцать минут, а погрузка детей заняла около часа.
Одна из свидетельниц, находившаяся в 200 метрах от ямы, указала, что не слышала плача и криков детей. На основании ее слов следствие сделало новое заключение — к моменту разгрузки дети уже были мертвы. По версии следователей, дети погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.
В списке указано, что убитые были русскими, украинцами, армянами, грузинами, чехами, татарами и евреями. Как минимум у двух детей в графе национальность было записано «немец». Одна деталь у всех была общая — инвалидность.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
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Общество , Другое , ФСБ , РИА Новости , Симферополь
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