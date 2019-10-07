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Стал известен возраст старейшего жителя Крыма 

360tv.ru + ещё 3 15 часов назад
Стал известен возраст старейшего жителя Крыма
Фото: РИА Новости
Самым пожилым жителем Крымского полуострова стала жительница Севастополя, возраст которой составил 105 лет. Такие данные привели в Отделении Пенсионного фонда России по Севастополю. Об этом сообщил сайт News.ru.
Представители ведомства рассказали, что в Севастополе проживают восемь человек старше 100 лет. В конце 2019 года еще одной местной жительнице исполнится 100 лет.
Старейшим жителем полуострова стала пенсионерка, которая родилась в июле 1915 года. Пожилой женщине 104 года. Всего в Республике Крым живут 27 пенсионеров в возрасте старше 100 лет.
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Общество , Пенсионный возраст , Крым наш , Пенсионный фонд РФ , Республика Крым , Севастополь
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