Стал известен возраст старейшего жителя Крыма

Самым пожилым жителем Крымского полуострова стала жительница Севастополя , возраст которой составил 105 лет. Такие данные привели в Отделении Пенсионного фонда России по Севастополю. Об этом сообщил сайт News.ru.

Представители ведомства рассказали, что в Севастополе проживают восемь человек старше 100 лет. В конце 2019 года еще одной местной жительнице исполнится 100 лет.

Старейшим жителем полуострова стала пенсионерка, которая родилась в июле 1915 года. Пожилой женщине 104 года. Всего в Республике Крым живут 27 пенсионеров в возрасте старше 100 лет.