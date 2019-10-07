Генетические данные россиян хотят защитить

Кабмин предлагает защитить генетические данные россиян

Генетическую информацию, полученную из биоматериала человека, предлагают защитить законом «О персональных данных». Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в октябре.

Законопроект разработан правительством и направлен на обеспечение защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала в ходе геномной регистрации. «Актуальность законодательного регулирования общественных отношений, связанных с оборотом этой категории персональных данных, обусловлена необходимостью реализации положений Конституции РФ , закрепляющих запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия», — говорится в пояснении к проекту.

Согласно закону, вступившему в силу в 2006 году, персональные данные — это «любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому или определяемому физическому лицу». Это не только номер телефона, паспорта и банковского счёта, но и фотографии, ники, увлечения, аватарки, биография, сведения о родственниках. Генетическая информация сейчас никак не защищена. Правительство предлагает включить эти сведения в сферу действия закона о персональных данных. Принятие законопроекта позволит установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения о них сведений, имеющих личный характер. Авторы документа отмечают, что предложенные нормы соответствуют требованиям международного законодательства и подходам к нормативному регулированию в области обращения биологического материала и содержащейся в нём информации.

С июля 2017 года ужесточена ответственность за несоблюдение тех или иных действий, предусмотренных в законе о персональных данных. Например, установлено, что оператор должен получить письменное согласие гражданина на обработку личной информации. Передавать её разрешено только в те организации, которые могут обеспечить конфиденциальность. Штраф за нарушение этих правил составляет от 20 до 70 тысяч рублей.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о штрафах за невыполнение оператором обязанности по хранению сведений и за их незаконное извлечение. Согласно документу, принятому в первом чтении 10 сентября, за нарушения при хранении персональных данных штраф для граждан составит 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 200-500 тысяч рублей, и для юридических лиц — от 2 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение предлагается ввести штрафы в 50-100 тысяч рублей, 0,5-1 миллионов рублей и 6-18 миллионов рублей соответственно.