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Госдума усиливает ответственность для должностных лиц за организацию незаконной миграции 

ТАСС + ещё 8 13 часов назад
Госдума занялась борьбой с незаконной миграцией
Фото: РИА Новости
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об усилении мер по противодействию незаконной миграции, который в том числе предусматривает ответственность для должностных лиц.
Инициатива была внесена в нижнюю палату Московской городской думой. Законопроектом предлагается дополнить статью Уголовного кодекса об организации незаконной миграции новым квалифицирующим признаком — совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения. Таким образом, если преступление совершило должностное лицо, использовав свои полномочия, то это будет грозить ему лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
Во втором чтении Госдума также уточнила, что пограничные органы Федеральной службы безопасности смогут проводить дознание по уголовным делам о незаконной миграции в тех случаях, когда преступление было выявлено ФСБ.
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Общество , Мигранты , Законопроекты , ФСБ , Мосгордума , Госдума
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