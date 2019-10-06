В РПЦ разъяснили отношение к абортам

В РПЦ уточнили, какой аборт не является грехом

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, какой аборт не считается грехом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Кипшидзе отрывок из принятого в 2000 году официального документа — Основ социальной концепции Русской Православной Церкви.

Уточняется, что аборт не будет являться грехом, если существует прямая угроза жизни матери, в особенности, когда у нее есть другие дети.

Женщина, которая прервала беременность при таких обстоятельствах, должна исполнить личные покаянные молитвенные правила, определяемые принимаемым исповедь священником.

Ранее сообщалось, что РПЦ оценила идею о легализации многоженства в России.