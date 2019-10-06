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В РПЦ уточнили, какой аборт не является грехом 

Газета.Ru + ещё 9 6 октября 2019
В РПЦ разъяснили отношение к абортам
Фото: РИА Новости
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, какой аборт не считается грехом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Кипшидзе отрывок из принятого в 2000 году официального документа — Основ социальной концепции Русской Православной Церкви.
Уточняется, что аборт не будет являться грехом, если существует прямая угроза жизни матери, в особенности, когда у нее есть другие дети.
Женщина, которая прервала беременность при таких обстоятельствах, должна исполнить личные покаянные молитвенные правила, определяемые принимаемым исповедь священником.
Ранее сообщалось, что РПЦ оценила идею о легализации многоженства в России.
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Общество , Вахтанг Кипшидзе , РПЦ
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