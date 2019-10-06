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Российский миллиардер объяснил, почему бросил в толпу 20 тысяч долларов 

РИА Новости 41 минуту назад
Российский бизнесмен Игорь Рыбаков объяснил, зачем высыпал на посетителей Synergy Global Forum в Петербурге 20 тысяч долларов.
Миллиардер сравнил этот поступок с "трезвым расчетом". Он рассказал, что в детстве отец подарил ему один доллар и посоветовал приумножить его, а затем передать другому человеку. Рыбаков выполнил указание и решил поделиться "символической билетом" для больших начинаний со зрителями, поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью X10 (умножь на десять. — Прим. ред.).
Предприниматель признался, что его жизненной целью стало повышение благосостояния и уровня счастья людей.
"Это мои вложения в осуществление моей цели. Я — инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства — ему их не жалко", — отметил Рыбаков в интервью "74.ru".
За час выступления миллиардер заработал 200 тысяч долларов. Высыпанные в толпу деньги бизнесмен назвал "кэшбеком" для посетителей.
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Комментарии24
Общество , Видео , Игорь Рыбаков , Санкт-Петербург
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