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В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медпоказаниям
Фото: РИА Новости
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям. Официальную позицию церкви по этому поводу озвучил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.
Кипшидзе сослался на документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который был принят в 2000 году. В нем говорится, что если беременность угрожает жизни женщины, то по отношению к ней «рекомендуется проявлять снисхождение».
«Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь», — говорится в документе.
Ранее в воскресенье Смирнов назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. По его словам, риски для женского здоровья во время беременности схожи с рисками, на которые идут военные, отправляющиеся на фронт.
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Комментарии2
Общество , Другое , Вахтанг Кипшидзе , РПЦ , РИА Новости
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