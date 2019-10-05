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Популярная косметическая процедура оказалась чрезвычайно опасной 

Рамблер 1 час назад
Опасные «реснички»: что грозит любителям модной процедуры
Фото: depositphotos.com
Эксперты заявили, что злоупотреблять искусственными ресницами — опасно. Процедура наращивания может вызвать пагубные для здоровья женщины последствия, передает РЕН ТВ.
Врач-косметолог Оксана Чащина рассказала, что во время процедуры к реснице прикрепляются дополнительные волоски. Фолликул может не справиться с возникшей нагрузкой.
«В этом случае самое невинное последствие — выпадение и прекращение роста ресниц», — сказала медик.
По словам Чащиной, многие вещества, используемые для метода наращивания, не прошли российскую сертификацию. Поэтому они могут привести к ожогам ресничного края века, роговицы и конъюнктивиту. Последствия могут быть плачевны, вплоть до серьезных проблем со зрением.
Частое наращивание ресниц может закончиться блефаритом — хроническим воспалением век из-за размножения бактерий. Кроме того, отрицательно сказывается и отсутствие гигиены.
«Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа — все это способно привести к развитию демодекоза — поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом», — заявила Наталия Махнева, главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Московской области.
По ее словам, лечение такого заболевания отнимает множество времени.
Врачи посоветовали устраивать перерывы между процедурами наращивания и обрабатывать ресницы специальными средствами.
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Общество , Минздрав РФ , РЕН ТВ
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