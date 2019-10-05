Опасные «реснички»: что грозит любителям модной процедуры

Популярная косметическая процедура оказалась чрезвычайно опасной

Эксперты заявили, что злоупотреблять искусственными ресницами — опасно. Процедура наращивания может вызвать пагубные для здоровья женщины последствия, передает РЕН ТВ.

Врач-косметолог Оксана Чащина рассказала, что во время процедуры к реснице прикрепляются дополнительные волоски. Фолликул может не справиться с возникшей нагрузкой.

«В этом случае самое невинное последствие — выпадение и прекращение роста ресниц», — сказала медик.

По словам Чащиной, многие вещества, используемые для метода наращивания, не прошли российскую сертификацию. Поэтому они могут привести к ожогам ресничного края века, роговицы и конъюнктивиту. Последствия могут быть плачевны, вплоть до серьезных проблем со зрением.

Частое наращивание ресниц может закончиться блефаритом — хроническим воспалением век из-за размножения бактерий. Кроме того, отрицательно сказывается и отсутствие гигиены.

«Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа — все это способно привести к развитию демодекоза — поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом», — заявила Наталия Махнева, главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Московской области.

По ее словам, лечение такого заболевания отнимает множество времени.

Врачи посоветовали устраивать перерывы между процедурами наращивания и обрабатывать ресницы специальными средствами.