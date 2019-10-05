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Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом 

РИА Новости 25 минут назад
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале отрывок из украинского телешоу "Свобода слова". В записи Гордон призывает "отгородиться забором" от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины.
"Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка", — прокомментировал эти слова российский журналист.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский также призывал построить стену на границе с Донбассом. По словам Дубинского, такое решение помогло бы "консервировать" конфликт на юго-востоке Украины.
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Общество , Владимир Соловьев , Александр Дубинский , Дмитрий Гордон , Верховная Рада
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