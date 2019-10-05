«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном

Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом

Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале отрывок из украинского телешоу "Свобода слова". В записи Гордон призывает "отгородиться забором" от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины.

"Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка", — прокомментировал эти слова российский журналист.