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Суд обязал радиостанцию опровергнуть слова умершего Доренко 

Ura.Ru 2 часа назад
Арбитражный суд Москвы обязал учредителя радиостанции «Говорит Москва» опровергнуть два фрагмента из передачи покойного Сергея Доренко о жестоком обращении с животными в цирке. Иск подал известный дрессировщик Эдгар Запашный.
«Ответчика ООО «РУ ФМ» обязали удалить эти фрагменты эфира с сайта радиостанции», — передает корреспондент RNS из зала суда.
В то же время судья отклонил материальное требование истца о взыскании 10 миллионов рублей компенсации.
Доренко в своей утренней программе «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва» в декабре 2018 года назвал гендиректора цирка Эдгара Запашного звереубийцей. Журналист подчеркнул, что все работники цирков — живодеры-садисты, а цирк — самая настоящая пыточная.
Основанием для удовлетворения иска стало то, что после передачи зрители стали возвращать купленные на представление билеты. В суд поступили копии 10 отказов на сумму более 120 тысяч рублей. За это Запашный потребовал сначала 13 миллионов рублей за понесенные убытки, а после смерти Доренко 9 мая 2019 года снизил сумму требований до 10 миллионов рублей.
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Комментарии4
Общество , Сергей Доренко , Эдгар Запашный , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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