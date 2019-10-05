Суд обязал радиостанцию опровергнуть слова умершего Доренко

«Ответчика ООО «РУ ФМ» обязали удалить эти фрагменты эфира с сайта радиостанции», — передает корреспондент RNS из зала суда.

В то же время судья отклонил материальное требование истца о взыскании 10 миллионов рублей компенсации.

Доренко в своей утренней программе «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва» в декабре 2018 года назвал гендиректора цирка Эдгара Запашного звереубийцей. Журналист подчеркнул, что все работники цирков — живодеры-садисты, а цирк — самая настоящая пыточная.

Основанием для удовлетворения иска стало то, что после передачи зрители стали возвращать купленные на представление билеты. В суд поступили копии 10 отказов на сумму более 120 тысяч рублей. За это Запашный потребовал сначала 13 миллионов рублей за понесенные убытки, а после смерти Доренко 9 мая 2019 года снизил сумму требований до 10 миллионов рублей.