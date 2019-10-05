«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО»

«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — написал Попов.

Напомним, Владимир Путин ранее призвал российские СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете.

«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете», — уточнил президент.

В ответ на это замечание Ольга Скабеева отметила, что журналисты не делают это целенаправленно. Муж Скабеевой публично признавал, что рейтинги передач об Украине в разы выше, чем программ о внутренней политике страны.