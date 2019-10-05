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«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО» 

Рамблер 3 часа назад
Ведущий телеканала «Россия» Евгений Попов в своем telegram-канале ответил на замечание президента РФ Владимира Путина, почему российскому телевидению не стоит прекращать обсуждать Украину.
«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — написал Попов.
Его супруга и соведущая Ольга Скабеева и коллега Владимир Соловьев разделили точку зрения Попова. Как уточняет издание Ura.ru, они поделились этой публикацией в своих соцсетях.
Напомним, Владимир Путин ранее призвал российские СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете.
«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете», — уточнил президент.
В ответ на это замечание Ольга Скабеева отметила, что журналисты не делают это целенаправленно. Муж Скабеевой публично признавал, что рейтинги передач об Украине в разы выше, чем программ о внутренней политике страны.
Комментарии291
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Владимир Путин , НАТО
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