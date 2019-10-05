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В сентябре в России подорожали апельсины, огурцы и чеснок 

Мир24 48 минут назад
Названы продукты с резко подскочившими ценами
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
В Росстате сообщили, на какие продукты повысились цены в сентябре. В список вошли — апельсины, огурцы, чеснок и гречневая крупа.
Рост стоимости апельсинов составил 11,8%, огурцов — 9,3%, чеснока и гречневой крупы — 2,4%.
В ведомстве также отметили, что обратная динамика наблюдается у цен на репчатый лук, картофель, морковь и свинину.
«Сезонное удешевление плодоовощной продукции по-прежнему оказывает значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь — на 19,6%, картофель — на 18%», — говорится в сообщении.
Ранее в ООН подсчитали, что каждый год в мире производят около четырех миллиардов тонн продовольствия. При этом порядка 1,3 миллиарда тонн продуктов оказываются на помойке.
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Общество , Росстат , ООН
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