Названы продукты с резко подскочившими ценами

В сентябре в России подорожали апельсины, огурцы и чеснок

Фото: «Мир 24» / Алан Кациев

Росстате сообщили, на какие продукты повысились цены в сентябре. В список вошли — апельсины, огурцы, чеснок и гречневая крупа. Рост стоимости апельсинов составил 11,8%, огурцов — 9,3%, чеснока и гречневой крупы — 2,4%. В ведомстве также отметили, что обратная динамика наблюдается у цен на репчатый лук, картофель, морковь и свинину. «Сезонное удешевление плодоовощной продукции по-прежнему оказывает значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь — на 19,6%, картофель — на 18%», — говорится в сообщении. Ранее в ООН подсчитали, что каждый год в мире производят около четырех миллиардов тонн продовольствия. При этом порядка 1,3 миллиарда тонн продуктов оказываются на помойке.

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