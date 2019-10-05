В онкоцентре Блохина ответили на конфликт с врачами

Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами

Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало ситуацию с массовым увольнением сотрудников, сообщает "Звезда".

Как сообщали СМИ, сотрудники НИИ готовы уйти в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили РИА Новости, что четыре заявления подписаны.

"Сложившийся коллектив, сложившиеся какие-то идеи, какие-то мероприятия, которые есть, вдруг нарушается привычный образ жизни, и это вызывает, безусловно, какой-то протест, но это не значит, что надо сразу писать письма, на мой взгляд", — цитирует агентство слова советника директора НМИЦ имени Блохина Владимира Полякова.

По его мнению, приход нового человека со своими идеями не должен быть поводом для массового увольнения.

Главный врач онкоцентра Алексей Бутенко, в свою очередь, отметил, что в корпусах больницы можно лечить больных, несмотря на то, что они не новые.