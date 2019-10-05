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Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
В онкоцентре Блохина ответили на конфликт с врачами
Фото: ТАСС
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало ситуацию с массовым увольнением сотрудников, сообщает "Звезда".
Как сообщали СМИ, сотрудники НИИ готовы уйти в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили РИА Новости, что четыре заявления подписаны.
"Сложившийся коллектив, сложившиеся какие-то идеи, какие-то мероприятия, которые есть, вдруг нарушается привычный образ жизни, и это вызывает, безусловно, какой-то протест, но это не значит, что надо сразу писать письма, на мой взгляд", — цитирует агентство слова советника директора НМИЦ имени Блохина Владимира Полякова.
По его мнению, приход нового человека со своими идеями не должен быть поводом для массового увольнения.
Главный врач онкоцентра Алексей Бутенко, в свою очередь, отметил, что в корпусах больницы можно лечить больных, несмотря на то, что они не новые.
"Мы бы просто не допустили оказания лечебного процесса, проведения всех наших лечебных мероприятий — тем более мы же лечим детей, это еще повышенная категория риска — в непригодных помещениях", — заявил он.
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Комментарии12
Общество , Иван Стилиди , Владимир Поляков , РИА Новости
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