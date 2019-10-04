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Россияне считают профессию учителей непривлекательной 

Мир24 35 минут назад
Россияне считают профессию учителей непривлекательной
Фото: РИА Новости
Работу учителей в настоящий момент считают хорошей или отличной 42% россиян. Об этом свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение».
Оказалось, 65% респондентов называют эту профессию непривлекательной. Так ответили люди в возрасте от 46 до 60 лет (73% граждан этой возрастной категории), только 23% придерживались обратного мнения.
Исследование проводилось накануне Дня учителя, который отметят в РФ 5 октября, передает РИА Новости. Стало известно, что 31% соотечественников относится к преподавательской деятельности удовлетворительно. Так, 10% граждан уверены, что школьные преподаватели справляются со своими обязанностями плохо и очень плохо.
Опрос был организован 28–29 сентября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В нем приняли участие 1,5 тысяч человек от 18 лет и старше.
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Общество , Социология , Фонд "Общественное мнение" , РИА Новости
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