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Путин поддержал идею создания конкурса позитивного контента в сети 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 1 час назад
Путин призвал россиян делиться счастьем
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин одобрил проведение конкурса позитивного контента пользователей в сети «СчастьеЕсть», который предложили создать в Центре интернет технологий. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» по итогам заседания Наблюдательного совета организации в Сочи.
Конкурс предлагается проводить на платформе «Россия — страна возможностей». Главный посыл конкурса состоит в том, чтобы пользователи интернета чаще делились счастьем.
Лидер России положительно отреагировал на идею, отметив, что «это действительно важное, доброе и нужное дело».
«Это полезно, потому что это создает дополнительную мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, направлении созидания», — приводит слова Путина пресс-служба.
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Общество , Политика , Владимир Путин
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