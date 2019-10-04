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Путин дал совет россиянкам 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Путин дал совет россиянкам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин дал несколько советов российским женщинам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как заявил глава России, россиянкам не нужно бояться заниматься семьей и карьерой, несмотря на всю сложность такого совмещения.
"Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее — сердце или голова?" — отметил Путин.
Российский лидер считает, что без сердца или головы жить нельзя.
Путин также выразил мнение о том, что у молодых людей и у женщин, в частности, немного меняются приоритеты. По его словам, они смещаются в направлении образования и карьеры.
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Общество , Политика , Владимир Путин
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