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Путин поддержал идею расписывать дома граффити 

Российская Газета 51 минуту назад
Путин поддержал идею расписывать дома граффити
Фото: РИА Новости
Президент одобрил проведение арт-фестивалей, на которых фасады домов превращаются в настоящие картины. Также глава государства призвал чиновников вовлекать людей в решение жизненно важных для граждан вопросов.
В Сочи на заседании набсовета АНО "Россия страна возможностей" речь зашла фестивале, на котором уличные художники из 26 стран расписали фасады в подмосковном поселке Новая Трехгорка, и микрорайон стал музеем под открытым небом.
Главу государства попросили поддержать распространение идеи в регионах.
"Обязательно поддержу, потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. И чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах, чтобы задачи, решаемые в интересах людей, решались вместе с людьми. Важно, чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны. Тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день", — сказал он.
Как рассказали на встрече, жители живо приняли участие в проекте, помогали художникам советами по выбору красок, кормили супом, стали больше общаться друг с другом. Более того, расширился малый бизнес: кафе наняли новых работников. Потянулись и туристы — на днях, например, туда привозили китайцев.
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Общество , Сочи
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