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Метеоролог объяснил разницу между гололедом и гололедицей 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Метеоролог объяснил разницу между гололедом и гололедицей
Фото: РИА Новости
В конце недели, по прогнозам метеорологов, в столице начнутся первые заморозки. С ними придут и такие, с первого взгляда, обыденные явления, как гололед и гололедица. Но в чем же на самом деле разница между этими значениями? Это «Вечерней Москве» объяснил доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.
Как оказалось, различий в этих двух словах немного.
— Гололед — это то что образуется на дороге. А на зданиях и на других поверхностях — гололедица. В этом и есть вся разница, по месту расположения, — поделился Малинин.
Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что на следующей неделе столбики термометров в столице ночью могут опуститься до минус двух градусов. Не исключено образование небольшого временного снежного покрова. Похолодание продлится практически всю следующую неделю.
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Комментарии
Общество , Погода , Александр Синенков , Валерий Малинин
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