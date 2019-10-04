Метеоролог объяснил разницу между гололедом и гололедицей

В конце недели, по прогнозам метеорологов, в столице начнутся первые заморозки. С ними придут и такие, с первого взгляда, обыденные явления, как гололед и гололедица. Но в чем же на самом деле разница между этими значениями? Это «Вечерней Москве» объяснил доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин

Как оказалось, различий в этих двух словах немного.

— Гололед — это то что образуется на дороге. А на зданиях и на других поверхностях — гололедица. В этом и есть вся разница, по месту расположения, — поделился Малинин.