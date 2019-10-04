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В СК простились с погибшим при нападении сотрудником 

ТАСС + ещё 1 37 минут назад
В СК простились с погибшим при нападении сотрудником
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники Следственного комитета РФ простились с Владиславом Капустиным, погибшим при нападении на него на проходной ведомства 1 октября. Церемония прощания прошла в здании СК.
"Тяжелое и трагическое событие для всех нас. Мы провожаем нашего товарища, офицера Владислава Владимировича Капустина. Он прожил короткую, но яркую жизнь. Сразу выбрал путь служения закону — сержант милиции, следователь органов внутренних дел, прокурор, сотрудник Следственного комитета. На протяжении всей жизни он шел прямой и честной дорогой", — сказал на церемонии прощания глава СК Александр Бастрыкин.
Он назвал Капустина мужественным, очень тактичным человеком, который душой болел за порученное дело.
"К нам поступает более 4 тыс. обращений в неделю, обращаются тысячи людей, и все, о чем они говорят и пишут, их горечь и беду мы пропускаем через себя. Так было и с Владиславом Владимировичем", — сказал Бастрыкин.
По его словам, в тот день, 1 октября, Капустин погиб, когда вышел к людям, подошел к тем, кому нужна была помощь. Председатель СК еще раз заверил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Владиславу Капустину было всего 42 года, у него остались жена и маленький сын. Бастрыкин заметил, что если ребенок решит продолжить дело отца, его примут в кадеты СК, а потом он сможет продолжить обучение в ведомственной академии.
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Комментарии
Общество , Александр Бастрыкин , Владислав Капустин , СКР , МВД
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