Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Путин поздравил финалистов конкурса «Учитель года»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничного концерта и церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2019", телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что на церемонии собрались лучшие представители педагогического сообщества, и выразил благодарность за подвижнический труд, значимый вклад в развитие российской школы, формирование будущего страны.
"Особые поздравления финалистам 30-го, юбилейного Всероссийского конкурса "Учитель года". Этот успех — серьёзное профессиональное, личное достижение, признание вашего педагогического таланта и мастерства", — отметил президент.
Путин подчеркнул, что приверженность учителей традициям отечественного просвещения и владение современными методами обучения — в высшей степени востребованы.
Он также добавил, что чествование финалистов конкурса проходит в преддверии Дня учителя, и поздравил их с этим праздником.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии
Общество , Образование , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды355
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе13
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса513
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле65
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи306
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение