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Никас Сафронов подарил Шварценеггеру его портрет 

РИА Новости 1 час назад
Никас Сафронов подарил Шварценеггеру его портрет
Фото: РИА Новости
Художник Никас Сафронов подарил Арнольду Шварценеггеру его портрет во время визита актера в Санкт-Петербург.
"Я специально утром прилетел для того чтобы отдать картину Шварценеггеру, который для меня является неким примером. Он состоялся в Голливуде как величайший актер и художник", — сказал Сафронов, вручая портрет на пресс-конференции актера в ходе Synergy Global Forum.
Также художник предложил провести мастер-класс для актера. "Я хотел бы предложить, если он будет в Москве, сделать ему мастер-класс. Сейчас многие актеры рисуют, поэтому я бы с удовольствием сделал мастер-класс, я думаю, он будет прекрасный художник. У меня выставка в Москве, я хотел бы пригласить его и сделать несколько набросков", — сказал художник.
Synergy Global Forum — мероприятие в формате бизнес & lifestyle. Ежегодно на сцене форума выступают выдающиеся личности из разных сфер: предприниматели и топ-менеджеры, лидеры мнений и признанные профессионалы в области искусства, спорта, журналистики и других областей.
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Общество , Арнольд Шварценеггер , Никас Сафронов , Голливуд , Санкт-Петербург
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