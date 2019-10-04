Никас Сафронов подарил Шварценеггеру его портрет

"Я специально утром прилетел для того чтобы отдать картину Шварценеггеру, который для меня является неким примером. Он состоялся в Голливуде как величайший актер и художник", — сказал Сафронов, вручая портрет на пресс-конференции актера в ходе Synergy Global Forum.

Также художник предложил провести мастер-класс для актера. "Я хотел бы предложить, если он будет в Москве, сделать ему мастер-класс. Сейчас многие актеры рисуют, поэтому я бы с удовольствием сделал мастер-класс, я думаю, он будет прекрасный художник. У меня выставка в Москве, я хотел бы пригласить его и сделать несколько набросков", — сказал художник.

Synergy Global Forum — мероприятие в формате бизнес & lifestyle. Ежегодно на сцене форума выступают выдающиеся личности из разных сфер: предприниматели и топ-менеджеры, лидеры мнений и признанные профессионалы в области искусства, спорта, журналистики и других областей.