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Минздрав заявил о снижении смертности в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 39 минут назад
Минздрав заявил о снижении смертности в России
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения сообщило, что смертность населения России снизилась на 3,1% за восемь месяцев 2019 года.
«Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года», — заявили в Минздраве, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тыс. человек.
Ранее Минздрав предупреждал о возможном повышении смертности зимой.
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Общество , Социология , Минздрав РФ , РИА Новости
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