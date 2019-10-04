Минздрав заявил о снижении смертности в России

«Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года», — заявили в Минздраве, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тыс. человек.

Ранее Минздрав предупреждал о возможном повышении смертности зимой.