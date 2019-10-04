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Матвиенко уверена, что развитие искусственного интеллекта усилит роль учителя в школе 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
В СФ поддержали развитие искусственного интеллекта
Фото: depositphotos.com
Прогресс в области робототехники и искусственного интеллекта не сможет поколебать позиций учителя в школе, а, напротив, укрепит их. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты накануне Дня учителя.
"Сегодня трудно представить себе в деталях, какой школа будет даже в сравнительно недалеком будущем. Тем не менее уверена, что учитель в школе не только останется, но и его роль значительно, я бы даже сказала качественно, возрастет. Никакой прогресс в области робототехники, искусственного интеллекта позиций учителя не поколеблет — напротив, укрепит", — написала Матвиенко.
При этом спикер отметила, что магистральное направление эволюции российской школы предполагает внедрение цифровых технологий, создание на их основе новой образовательной среды.
"Неоспоримое преимущество отечественной школы — упор на фундаментальность образования, привитие подрастающему поколению умения думать, мыслить. А для этого необходимо и далее строить обучение таким образом, чтобы оно включало в себя получение знаний, которые отвечают не только на вопрос "как", но и на вопрос "почему" — я об этом уже неоднократно говорила. Так формируются навыки нестандартного, творческого мышления, стимулируется любознательность, появляется стремление постоянно развиваться", — отметила Матвиенко.
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Комментарии
Общество , Образование , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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