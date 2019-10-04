В СФ поддержали развитие искусственного интеллекта

Матвиенко уверена, что развитие искусственного интеллекта усилит роль учителя в школе

Прогресс в области робототехники и искусственного интеллекта не сможет поколебать позиций учителя в школе, а, напротив, укрепит их. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты накануне Дня учителя.

"Сегодня трудно представить себе в деталях, какой школа будет даже в сравнительно недалеком будущем. Тем не менее уверена, что учитель в школе не только останется, но и его роль значительно, я бы даже сказала качественно, возрастет. Никакой прогресс в области робототехники, искусственного интеллекта позиций учителя не поколеблет — напротив, укрепит", — написала Матвиенко.

При этом спикер отметила, что магистральное направление эволюции российской школы предполагает внедрение цифровых технологий, создание на их основе новой образовательной среды.