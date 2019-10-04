За жестокое обращение с животными хотят ввести штрафы

Российская кинологическая федерация (РКФ) предлагает ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает "Коммерсант".

В частности, штрафы могут грозить за нарушение требований к выгулу. В РКФ поддержали и штрафы за лечение питомцев без обезболивающего и организацию и проведение боев.

За отказ содержать до отправления животного в приют владельцев хотят штрафовать на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Для юрлиц это до 300 тысяч рублей.

За нарушение требований по отлову и содержанию безнадзорных животных для должностных лиц максимальный штраф может составить 5 тысяч рублей, а для юридических — 10 тысяч. Предлагается установить штрафы за за кино-, фото-, видеоматериалы и печатную продукцию, пропагандирующие жестокое обращение с животными, в 50 тысяч рублей.

За натравливание животных на людей могут ввести арест на срок от 10 до 15 суток.

По мнению экспертов, одна из сложностей при реализации предложения — необходимость масштабной идентификации животных. Кроме того, системой для чтения чипов нужно оснащать тех, кто должен будет вести административный контроль. Другой проблемой может стать выбор инстанции, которая этим займется.

Минприроды инициативу РКФ одобрили. Там заявили, что министерство является активным инициатором скорейшего введения всех документов, которые позволят защитить животных. Часть контрольных функций могут закрепить за Росприроднадзором, добавили в Минприроды.

В РКФ также высказались за популяризацию системы добровольного страхования животных в стране. Сейчас федерация ведет переговоры со страховыми компаниями. Помимо этого, РКФ готова модернизировать свою электронную систему учета собак для интеграции с государственными базами в рамках закона об ответственном обращении с животными.