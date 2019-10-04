Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка прожила 70 лет с косточкой вишни в носу 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Россиянка прожила 70 лет с косточкой вишни в носу
Фото: depositphotos.com
У 80-летней россиянки 70 лет в носу находилась вишневая косточка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.
Отмечается, что инородное тело было найдено случайно.
Это произошло тогда, когда женщина делала томографию во время приема у стоматолога в Москве.
Сообщается, что пациентке провели операцию. Хирурги извлекли у женщины ринолит с косточкой.
Как известно, ринолит представляет собой образование, которое сформировалось из-за попадания в нос инородного тела.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Газета.Ru: последние новости
Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии Скабеева ответила на слова Путина об очернении Украины на телевидении Скабеева ответила на слова Путина об очернении Украины на телевидении "Сезонная травля": Соловьев о выпадах в свой адрес "Сезонная травля": Соловьев о выпадах в свой адрес
Общество , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды162
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса504
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле50
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи297
США испытали новую противокорабельную ракету
США испытали новую противокорабельную ракету3
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение