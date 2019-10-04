Россиянка прожила 70 лет с косточкой вишни в носу

У 80-летней россиянки 70 лет в носу находилась вишневая косточка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Отмечается, что инородное тело было найдено случайно.

Это произошло тогда, когда женщина делала томографию во время приема у стоматолога в Москве.

Сообщается, что пациентке провели операцию. Хирурги извлекли у женщины ринолит с косточкой.

Как известно, ринолит представляет собой образование, которое сформировалось из-за попадания в нос инородного тела.