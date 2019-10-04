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Слова Доренко о Запашном обязали опровергнуть 

Рамблер + ещё 4 7 минут назад
Слова Доренко о Запашном обязали опровергнуть
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы обязал радиостанцию «Говорит Москва» опровергнуть слова бывшего главного редактора радиостанции Сергея Доренко в адрес дрессировщика Эдгарда Запашного. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Иск в суд подал Большой Московский цирк, гендиректором которого является Запашный. В декабре 2018 года Доренко в эфире шоу «Подъем» назвал Запашного звереубийцей, его коллег — живодерами-садистами, а цирк — пыточной. Кроме того, журналист рассказал, что ему якобы показали «обдолбанного медикаментами» тигра.
Радиостанцию обязали удалить фрагменты программы с данными высказываниями с сайта.
При этом суд отказал истцу в материальном требовании — Большой Московский цирк требовал взыскать с радиостанции 10 млн рублей компенсации.
Во время слушания представитель истца рассказал, что после выхода программы Сергея Доренко в эфир зрители цирка стали массово возвращать билеты, всего за первый квартал 2019 года было зафиксировано снижение доходов от продажи билетов на 5,5%.
9 мая журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты.
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Общество , Москва
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