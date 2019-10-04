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Крыса оказалась любимым экзотическим домашним животным жителей России 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Россияне рассказали о любимых экзотических животных
Фото: Wikipedia
При выборе экзотического домашнего животного жители России чаще всего заводят декоративных крыс, хомяков, песчанок, иглистых и декоративных мышей, белок дегу, морских свинок, кроликов, енотов, шиншилл и ежей. Об этом News.ru рассказал представитель Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев.
По его словам, в домах российских граждан также можно встретить змей различных видов и цветовых вариаций, ящериц, гекконов и кайманов.
Дементьев отметил, что в течение последних 10 лет приоритеты жителей страны при выборе экзотического домашнего животного изменились. Так, мелких грызунов стали заводить чаще, чем крупных зверей, а мода на карликовых свиней, которая была во второй половине нулевых, сошла на нет.
Он добавил, что в последнее время также падает спрос на хорьков, поскольку эти животные часто могут вести себя агрессивно по отношению к хозяину и обладают специфическим запахом.
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