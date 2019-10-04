Россияне рассказали о любимых экзотических животных

Крыса оказалась любимым экзотическим домашним животным жителей России

При выборе экзотического домашнего животного жители России чаще всего заводят декоративных крыс, хомяков, песчанок, иглистых и декоративных мышей, белок дегу, морских свинок, кроликов, енотов, шиншилл и ежей. Об этом News.ru рассказал представитель Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев.

По его словам, в домах российских граждан также можно встретить змей различных видов и цветовых вариаций, ящериц, гекконов и кайманов.

Дементьев отметил, что в течение последних 10 лет приоритеты жителей страны при выборе экзотического домашнего животного изменились. Так, мелких грызунов стали заводить чаще, чем крупных зверей, а мода на карликовых свиней, которая была во второй половине нулевых, сошла на нет.

Он добавил, что в последнее время также падает спрос на хорьков, поскольку эти животные часто могут вести себя агрессивно по отношению к хозяину и обладают специфическим запахом.