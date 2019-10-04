Режиссёр Александр Хван прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Режиссёр Александр Хван в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

«Я сейчас нахожусь в рентген-кабинете, у меня обострение хронического бронхита. Я только поступил», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хван экстренно госпитализирован в Москве.

Режиссёр — выпускник ВГИКа. Получил известность после фильма «Дюба-Дюба» (1992) с Олегом Меньшиковым в главной роли. Всего снял около 30 киноработ, сыграл более чем в 10 лентах. Занимает должность секретаря правления Союза кинематографистов России.