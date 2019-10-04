«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж

Девушка, которой муж отрубил руки, снова собирается замуж

Маргарита Грачева , которой бывший супруг изрубил кисти рук, объявила о намерении выйти замуж. Об этом девушка рассказала в своей книге «Счастлива без рук».

«Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать», — рассказала «Комсомольской правде» Маргарита Грачева.

По словам девушки, ее мама уже знакома с мужчиной. Избранник сделал Грачевой предложение, которое она приняла, однако свадьба состоится не в этом году. При этом Маргарита Грачева отметила, что не собирается скрываться от бывшего мужа, когда тот выйдет из колонии.