Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж 

Рамблер 57 минут назад
Маргарита Грачёва, пострадавшая от рук экс-супруга в интервью «Комсомольской правде», заявила, что планирует снова выйти замуж. Девушка отметила, что ей уже сделали предложение, но свадьба состоится не в этом году.
Впервые Грачёва намекнула на новые отношения в своей недавно вышедшей книге «Счастлива без рук». В последней главе девушка ввела в сюжет персонажа Мистера Икс, у которого завязывается роман с главной героиней. Оказалось, что у героя есть реальный прототип.
«Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — отметила Грачёва.
Девушка также отметила, что на отсутствие внимания со стороны мужского пола не жалуется. В соцсетях у неё десятки сообщений от незнакомцев, желающих завязать отношения.
Ранее Грачёва приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка таким образом решила показать, что даже с тяжкими увечьями можно быть сексуальной. Серия снимков была опубликована на странице девушки в Instagram. В подписи к фото она задалась вопросом, в чём же проявляется сексуальность. Отвечая, Грачёва отметила, что после инцидента с супругом она признала свою непривлекательность, но со временем научилась «принимать себя такой».
Маргарита Грачёва пострадала в декабре 2017 года. Супруг, услышав, что девушка хочет с ним расстаться, вывез жену в лес, где целый час издевался над ней: отрубил Маргарите кисти рук. Осознав свой страшный поступок, злоумышленник отвёз супругу в клинику. Медики сумели спасти левую руку девушки, на месте правой сейчас стоит немецкий протез.
Комментарии43
Общество , Видео , Происшествия , Маргарита Грачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз дискриминирует россиян
Евросоюз дискриминирует россиян20
Закон о Донбассе согласуют с Россией
Закон о Донбассе согласуют с Россией1
«Визовая война»: США нанесли новый удар
«Визовая война»: США нанесли новый удар34
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа21
Появились подробности о состоянии Бочкаревой
Появились подробности о состоянии Бочкаревой
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
04:40
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
Общество Происшествия
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение