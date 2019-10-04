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«Как барбос, куснувший ежика»: Соловьева оскорбили в стихах 

Рамблер 1 час назад
Журналист Максим Шевченко в стихотворной форме прокомментировал скандал с участием ведущего популярных передач Владимира Соловьева, назвавшего жителя Татарстана «мразью». Стихотворение он выложил в своем Telegram-канале «Макс атакует!».
Ранее в ходе выпуска шоу «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» Соловьев прочел текстовое сообщение от Хасана из Татарстана, в котором тот назвал его «лакеем-путиноидом». Ведущий эмоционально заявил, что Хасан — «мразь», а также высказал мнение, что «такие, как» он, «потом всплывают» в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Максим Шевченко иронично отметил, что Владимир Соловьев «вёл себя не как положено» и вынужден теперь сидеть, «как барбос, куснувший ежика».
В стихотворении также отмечается, что все было бы в порядке, если бы ведущий в своих программах «просто б Путина нахваливал, да ругал колонну пятую» и «бандеровщину клятую». А «теперь все улюлюкают» и «татары ходят злюками», подчеркнул автор стихотворения.
Ранее казанский адвокат Еркен Сарсембаев потребовал у председателя СКР Александра Бастрыкина привлечь Соловьева к ответственности за оскорбление слушателя из Татарстана. В свою очередь Соловьев заявил «Газета.ru», что у него «нет никаких проблем с великим татарским народом» и посчитал, что приславший сообщение «позорит Татарстан, при этом не факт, что он татарин».
Комментарии27
Общество , Видео , Александр Бастрыкин , Владимир Соловьев , Максим Шевченко , Исламское государство , СКР , Газета.Ru , Вести ФМ , Республика Татарстан
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