«Как барбос, куснувший ежика»: Соловьева оскорбили в стихах

Ранее в ходе выпуска шоу «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» Соловьев прочел текстовое сообщение от Хасана из Татарстана, в котором тот назвал его «лакеем-путиноидом». Ведущий эмоционально заявил, что Хасан — «мразь», а также высказал мнение, что «такие, как» он, «потом всплывают» в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»

Максим Шевченко иронично отметил, что Владимир Соловьев «вёл себя не как положено» и вынужден теперь сидеть, «как барбос, куснувший ежика».

В стихотворении также отмечается, что все было бы в порядке, если бы ведущий в своих программах «просто б Путина нахваливал, да ругал колонну пятую» и «бандеровщину клятую». А «теперь все улюлюкают» и «татары ходят злюками», подчеркнул автор стихотворения.