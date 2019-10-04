Владимир Соловьёв пригрозил тюрьмой слушателю после жалобы в СКР и Генпрокуратуру

Поводом послужила перепалка слушателя с Владимиром Соловьёвым в эфире радиостанции «Вести FM». Позвонивший назвал его лакеем, в ответ ведущий заявил: «Некто Хасанов из Татарстана… ты мразь! Не позорь Татарстан, мразь!» Как сообщает RNS, Соловьёв заявил, что никого не хотел оскорбить, а наоборот, «защитил Татарстан и его жителей». «Я сказал этому человеку, что не надо позорить Татарстан. Меня удивило, почему из того, что я говорил, народ решил, что я говорил это с татарским акцентом», — добавил ведущий. Он также предложил сотрудникам МВД проверить сообщения своего слушателя на «призывы к противоправной деятельности и унизительные формулировки». По мнению Соловьёва, звонивший слушатель и написавший заявление в СКР — этот один и тот же человек.

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