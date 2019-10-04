Россиянам захотели давать льготы за вакцинацию

В Совфеде предложили предоставлять льготы гражданам при вакцинации

Сенатор Татьяна Кусайко отметила, что необходимо стимулировать людей прививаться.

По её мнению, это будет работать лучше, чем запретительные меры. Представитель Совфеда подчеркнула, что регулирование вопросов, связанных с вакцинацией, в России соответствует международным принципам и подходам относительно соблюдения прав человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ писали, что соцсеть «ВКонтакте» стала предупреждать посетителей сообществ антипрививочников о том, что информация там может быть недостоверной.