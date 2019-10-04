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В Совфеде предложили предоставлять льготы гражданам при вакцинации 

Говорит Москва 2 часа назад
Россиянам захотели давать льготы за вакцинацию
Фото: РИА Новости
Сенатор Татьяна Кусайко отметила, что необходимо стимулировать людей прививаться.
По её мнению, это будет работать лучше, чем запретительные меры. Представитель Совфеда подчеркнула, что регулирование вопросов, связанных с вакцинацией, в России соответствует международным принципам и подходам относительно соблюдения прав человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее СМИ писали, что соцсеть «ВКонтакте» стала предупреждать посетителей сообществ антипрививочников о том, что информация там может быть недостоверной.
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Общество , Татьяна Кусайко , Совет Федерации
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