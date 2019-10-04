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Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России 

Ura.Ru 2 часа назад
Пенсия и дети: Названы «угрозы» для среднего класса
Фото: ТАСС
В России на протяжении пяти лет сокращаются доходы среднего класса, стремительно уменьшая его количество. Рождение ребенка или выход на пенсию, как считает профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Наталия Тихонова, способны автоматически выбросить россиян за пределы этого класса.
По словам Тихоновой, сейчас средний класс составляет не более 38,2% населения. Однако, подчеркивает эксперт, абсолютно всем характеристикам среднего класса (финансовые накопления, наличие загородного дома, руководящие должности, обращение в платные клиники) соответствуют лишь 7% населения (чуть более 10 млн россиян), пишет РБК.
Тихонова отметила, что наличие детей определяет решающую роль для попадания в состав среднего класса. По ее словам, если в семье рождается один ребенок, то шанс войти в ядро среднего класса автоматически сокращается в полтора раза, если же детей два и более — то в четыре раза. «Это говорит о том, что зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы», — пояснила профессор ВШЭ.
Вторым демографическим риском Тихонова назвала выход на пенсию. Она подчеркнула, что представители среднего класса сильно теряют в доходах после завершения трудовой деятельности.
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Комментарии5
Общество , ВШЭ
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