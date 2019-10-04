Скабеева ответила на призыв Путина об Украине

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину

"Никогда не делаем это специально", — оставила она комментарий в своём Telegram-канале.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» . Он подчеркнул, что все российские телеканалы ведут независимую политику, но рекомендовал СМИ критиковать украинских политиков, но никак не страну или народ.

Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете, — заключил глава государства.