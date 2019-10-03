В Instagram запустили мессенджер

Компания Facebook анонсировала запуск нового приложения Threads, которое позволит обмениваться фото и видео пользователям Instagram со статусом «лучших друзей».

«Сегодня Facebook запускает Threads в Instagram, новое приложение для обмена видео и фото-сообщений, которое поможет вам оставаться на связи с вашими близкими друзьями», — сообщили в пресс-службе Instagram.

Годом ранее в Instagram появилась функция «лучшие друзья», которая позволила посылать ограниченному числу людей свои Stories (исчезающие через сутки фото— и видеообращения). Как пояснили в пресс-службе Instagram, в Threads будут те же функции, только в отдельном приложении. Отмечается, что это позволить улучшить безопасность, а также скорость работы.