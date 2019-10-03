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В Instagram запустили мессенджер 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
В Instagram запустили мессенджер
Фото: depositphotos.com
Компания Facebook анонсировала запуск нового приложения Threads, которое позволит обмениваться фото и видео пользователям Instagram со статусом «лучших друзей».
«Сегодня Facebook запускает Threads в Instagram, новое приложение для обмена видео и фото-сообщений, которое поможет вам оставаться на связи с вашими близкими друзьями», — сообщили в пресс-службе Instagram.
Годом ранее в Instagram появилась функция «лучшие друзья», которая позволила посылать ограниченному числу людей свои Stories (исчезающие через сутки фото— и видеообращения). Как пояснили в пресс-службе Instagram, в Threads будут те же функции, только в отдельном приложении. Отмечается, что это позволить улучшить безопасность, а также скорость работы.
«Threads — это самый быстрый способ поделиться фотографией или видео со своими близкими друзьями в Instagram», — говорится в сообщении.
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