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Соловьев ответил на критику из-за высказывания о «мрази» 

Rambler News Service 1 час назад
Соловьев ответил на критику из-за высказывания о «мрази»
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Соловьев готов предоставить правоохранительным органам SMS-сообщения радиослушателя из Татарстана, который регулярно присылал в эфир «Вести FM» оскорбительные высказывания и которого радиоведущий назвал «мразью». Об этом Соловьев сообщил RNS, комментируя информацию о подаче жителем Татарстана заявления в СК и Генпрокуратуру в связи с этим высказыванием.
«Когда правоохранительные органы придут, я им просто передам переписку с этим человеком — то есть те SMS, которые он отправлял, в которых впрямую содержатся призывы, вежливо говоря, к противоправной деятельности», — сообщил Соловьев RNS.
Как ранее сообщал портал KazanFirst, один из радиослушателей из Татарстана направил заявления в СК и Генпрокуратуру с просьбой возбудить дело по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») из-за высказывания Соловьева.
Соловьев отметил, что не располагает информацией, является ли отправитель сообщений и житель Татарстана, направивший заявление в правоохранительные органы, одним и тем же человеком.
«У меня же есть только его номер телефона и имя. Поэтому если это сам этот человек решил сделать, это прекрасно, заодно и "присядет". А если это кто-то абстрактный решил обидеться, тогда не ясно, из-за чего. Я как раз, наоборот, защитил Татарстан и его жителей. Я сказал этому человеку, что не надо позорить Татарстан», — заявил Соловьев.
По его словам, радиослушатель по имени Хасан в течение нескольких лет писал экстремистские сообщения на портал передачи Соловьева на радио «Вести FM». По его словам, в основном высказывания радиослушателя имели «унизительные формулировки».
Как отмечал портал KazanFirst, критику пользователей из Татарстана вызвал также «характерный акцент» Соловьева в момент высказывания.
«Меня удивило, почему из того, что я говорил, народ решил, что я говорил это с татарским акцентом. Разве у татар такой акцент?», — сказал журналист. «Я, правда, никак не могу понять, причем здесь Татарстан, причем здесь татары. Человека зовут Хасан, он может быть откуда угодно», — добавил Соловьев.
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Комментарии1
Общество , Владимир Соловьев , Генпрокуратура РФ , МВД , Вести ФМ , Республика Татарстан
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