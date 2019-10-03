Соловьев ответил на критику из-за высказывания о «мрази»

Журналист Владимир Соловьев готов предоставить правоохранительным органам SMS-сообщения радиослушателя из Татарстана , который регулярно присылал в эфир «Вести FM» оскорбительные высказывания и которого радиоведущий назвал «мразью». Об этом Соловьев сообщил RNS, комментируя информацию о подаче жителем Татарстана заявления в СК и Генпрокуратуру в связи с этим высказыванием.

«Когда правоохранительные органы придут, я им просто передам переписку с этим человеком — то есть те SMS, которые он отправлял, в которых впрямую содержатся призывы, вежливо говоря, к противоправной деятельности», — сообщил Соловьев RNS.

Как ранее сообщал портал KazanFirst, один из радиослушателей из Татарстана направил заявления в СК и Генпрокуратуру с просьбой возбудить дело по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») из-за высказывания Соловьева.

Соловьев отметил, что не располагает информацией, является ли отправитель сообщений и житель Татарстана, направивший заявление в правоохранительные органы, одним и тем же человеком.

«У меня же есть только его номер телефона и имя. Поэтому если это сам этот человек решил сделать, это прекрасно, заодно и "присядет". А если это кто-то абстрактный решил обидеться, тогда не ясно, из-за чего. Я как раз, наоборот, защитил Татарстан и его жителей. Я сказал этому человеку, что не надо позорить Татарстан», — заявил Соловьев.

По его словам, радиослушатель по имени Хасан в течение нескольких лет писал экстремистские сообщения на портал передачи Соловьева на радио «Вести FM». По его словам, в основном высказывания радиослушателя имели «унизительные формулировки».

Как отмечал портал KazanFirst, критику пользователей из Татарстана вызвал также «характерный акцент» Соловьева в момент высказывания.