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Учёные рассказали, как нищета разрушает психику 

Ferra.ru 47 минут назад
Учёные рассказали, как нищета разрушает психику
Фото: Reuters
Согласно исследованию, опубликованному 2 октября 2019 года в онлайн-выпуске Neurology, молодые люди, чей годовой доход падает на 25% и более, могут быть более подвержены риску проблем с мышлением и ухудшением здоровья мозга в более позднем, среднем возрасте.
”Волатильность доходов находится на рекордном уровне с 1980-х годов, и появляется все больше свидетельств того, что она может оказывать повсеместное воздействие на здоровье. Однако политика, направленная на сглаживание непредсказуемых изменений в доходах, Соединенных Штатах и ​​во многих других странах с каждым годом становится только слабее”, — рассказала автор исследования доктор философии Лесли Грассет.
Так, если верить результатам исследований ученых, люди, у которых доходы падали два или более раз, демонстрировали более плохие показатели выполнения заданий, чем те, кто не имел опыта падения доходов. В среднем такие люди набирали на 3,74 балла или 2,8% меньше.
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Общество , Наука , Технологии
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