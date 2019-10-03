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РПЦ планирует издать 34 учебника для теологов 

РИА Новости 2 часа назад
В РПЦ издадут учебники для студентов
Фото: РИА Новости
Общецерковная аспирантура и докторантура (ОЦАД) имени святых Кирилла и Мефодия планирует издать 34 учебника для студентов теологов и бакалавров духовных школ, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата и ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион на актовом дне учебного заведения, где подвел итоги 10 лет работы организации.
"На данный момент издано девять учебников, среди которых двухтомник "Четвероевангелие", "История нехристианских религий", "Латинский язык", двухтомник "Святые отцы и учители церкви", "Гомилетика", "Социальное служение РПЦ", "Хрестоматия по латинской христианской литературе" и переизданный классический труд "Очерки по истории русской церкви" авторства Карташева. А сейчас ведется подготовка к изданию еще 34 учебников", — сказал митрополит Иларион.
По его словам, работа над некоторыми учебниками ведется совместно с ведущими вузами страны, в том числе МАрхИ, МГЛУ и РГПУ имени Герцена. Всего над учебниками работают около 100 человек — специалисты разных отраслей, и еще 100 человек "подали заявки на участие в проекте".
Он также напомнил о работе научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), в которую входят ведущие вузы страны, преподающие теологию, и рассказал о результатах работы ОЦАД по подготовке научных кадров.
"За период с 2009 по 2019 годы магистратуру ОЦАД закончили 127 человек, из них 12 получили дипломы магистра теологии государственного образца. В диссертационном совете ОЦАД защитили 15 диссертаций на соискание степени кандидата богословия, 4 — кандидата теологии, 9 — на доктора богословия, 4 — доктора церковной истории, 2 — доктора теологии", — сообщил ректор.
По его словам, на данный момент в ОЦАД обучаются 153 человека, из которых 54 магистранта и 99 аспирантов, причем "на всех программах обучаются иностранные студенты, для которых организован курс русского языка".
Общецерковная аспирантура и докторантура создана в 2009 году для подготовки ученых, педагогов, церковных управленцев и дипломатов. ОЦАД — преемница филиала аспирантуры Московской духовной академии, действовавшего при отделе внешних церковных связей с 1963 года. В 2017 году ОЦАД получила государственную аккредитацию по дисциплине теология по программам магистратуры и аспирантуры.
Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и вся Руси Кирилла. В ассоциацию входит более 50 вузов, которые реализуют образовательные программы по теологии.
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Общество , Образование , Патриарх Кирилл , РПЦ
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