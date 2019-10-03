СМИ узнали имя нового руководителя «Ленкома»

СМИ узнали имя нового руководителя театра «Ленком»

По данным СМИ, труппа «Ленкома» в день похорон Захарова обратилась к Варшаверу с просьбой возглавить театр.

Марк Варшавер на протяжении 40 лет был директором «Ленкома». Он останется в этой должности, но с полномочиями определять репертуарную политику, пишет «МК».

Отмечается, что за прошедшие годы именно благодаря Варшаверу «Ленком» по экономическим, внутриорганизационным и прочим аспектам был одним из лидеров московских театров.

По данным СМИ, труппа «Ленкома» в день похорон Захарова обратилась к Варшаверу с просьбой возглавить театр.

Театральный и кинорежиссер Марк Захаров умер 28 сентября после продолжительной болезни на 86-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.