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СМИ узнали имя нового руководителя театра «Ленком» 

ТК «Звезда» + ещё 2 51 минуту назад
СМИ узнали имя нового руководителя «Ленкома»
Фото: РИА Новости
По данным СМИ, труппа «Ленкома» в день похорон Захарова обратилась к Варшаверу с просьбой возглавить театр.
Руководителем театра «Ленком» после смерти Марка Захарова станет Марк Варшавер. Это решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным и озвучено вице-мэром Натальей Сергуниной.
Марк Варшавер на протяжении 40 лет был директором «Ленкома». Он останется в этой должности, но с полномочиями определять репертуарную политику, пишет «МК».
Отмечается, что за прошедшие годы именно благодаря Варшаверу «Ленком» по экономическим, внутриорганизационным и прочим аспектам был одним из лидеров московских театров.
По данным СМИ, труппа «Ленкома» в день похорон Захарова обратилась к Варшаверу с просьбой возглавить театр.
Театральный и кинорежиссер Марк Захаров умер 28 сентября после продолжительной болезни на 86-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
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Общество , Наталья Сергунина , Марк Захаров , Сергей Собянин , Москва
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