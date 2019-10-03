Якутского шамана признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

Так называемый якутский шаман Александр Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Сегодня нам устно сказали, что он признан невменяемым. Но адвокаты только в субботу смогут ознакомиться с заключением экспертизы", — сказал он.

Ранее Прянишников рассказал, что отношении в Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), возбужденному 12 сентября. Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". "По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям", — говорится в постановлении.