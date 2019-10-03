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Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 

ТАСС + ещё 6 59 минут назад
Якутского шамана признали невменяемым
Фото: youtube
Так называемый якутский шаман Александр Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
"Сегодня нам устно сказали, что он признан невменяемым. Но адвокаты только в субботу смогут ознакомиться с заключением экспертизы", — сказал он.
Ранее Прянишников рассказал, что отношении в Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), возбужденному 12 сентября. Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". "По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям", — говорится в постановлении.
Адвокаты правозащитной организации Ольга Тимофеева и Борис Андреев оказывают юридическую помощь Габышеву в Якутске.
Он был задержан 19 сентября в Бурятии. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти. После этого в Twitter Габышева появилась запись, что он не имеет претензий к силовикам, и все их действия были "в рамках законности".
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Общество , Александр Габышев , Ольга Тимофеева , Борис Андреев , Минздрав РФ
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