Россияне стали реже умирать от туберкулеза

В России до минимума снизилась смертность от туберкулеза

Уровень смертности от туберкулеза в России в январе-августе 2019 года достиг национального минимума в 5,1% на 100 тыс. населения, снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,6%, заявили журналистам в пресс-службе Минздрава

По данным Росстата, в январе-августе 2019 года от туберкулеза умерло 4996 человек.

«Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза — 5,1% из расчета на 100 тысяч населения, снизившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно напомнить, что лучший показатель за весь советский период смертность от туберкулеза составлял 7,7% (на 100 тыс. человек)», — сообщили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что уровень смертности в январе-августе 2019 года снизился на почти 34 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1%.

Также снизился уровень смертности об болезней системы кровообращения и органов дыхания, уровень смертности от пневмонии снизился почти на 8%. На 4,7% снизился уровень смертности от внешних причин, смертность от ДТП — почти на 9%. Также снизился уровень младенческой смертности.

Согласно данным Росстата, за январь-август 2019 года в России умерли 143394 человека.