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Онищенко призвал праздновать День трезвости 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Онищенко призвал праздновать День трезвости
Фото: РИА Новости
Каждый день в России должен быть Днем трезвости, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Всемирный День трезвости отмечается в четверг.
«Есть еще один день трезвости у православной церкви — Усекновение главы Иоанна Предтечи, а это светский день. Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо (проводить) 365 дней в году, чтобы у нас каждый день был днем трезвости. Ну, хотя бы эти два дня. У нас появился повод еще раз об этом напомнить», — сказал Онищенко РИА «Новости».
Он отметил, что молодое поколение россиян осведомлено о важности сохранения собственного здоровья. «Подрастает молодежь, которая прагматична и ясно понимает цену здоровью, понимает, что они хотят учиться, быть успешными и заниматься бизнесом, но если у них не будет здоровья, то никакого бизнеса, конечно, не будет», — отметил он.
«Понятно, что основную массу потребления алкоголя берет на себя мужское население. Во многом это определяет такую большую разницу в продолжительности жизни (между мужчинами и женщинами), что очень плохо. Потому что мужчины все-таки нужны и их нужно беречь. Давайте проведем этот день трезвости под девизом «Женщины, берегите мужчин, они хрупкие, наивные и очень доверчивые создания», — подчеркнул депутат.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Дня трезвости призвал христиан «являть пример воздержания и умеренности.
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Общество , Геннадий Онищенко , Патриарх Кирилл , РПЦ , Госдума , РИА Новости
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